В Донском прокуратура проверила фекальные реки в Комсомольском парке

Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

В Донском собственник канализационных сетей — администрация и их арендатор — ООО «Канализационные сети» ненадлежащим образом следили за системой водоотведения в микрорайонах Центральный и Северо-Задонск, что привело к затоплению территорий фекальными стоками.

После вмешательства прокуратуры специалисты отремонтировали канализационную насосную станцию в районе дома № 16 на улице Садовой в Северо-Задонске. Проблему удалось решить частично.

— С целью устранения нарушений законодательства, вследствие которых происходит разлитие канализационных стоков в Комсомольском парке и по ул. Артезианской, будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.