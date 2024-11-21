  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском прокуратура проверила фекальные реки в Комсомольском парке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском прокуратура проверила фекальные реки в Комсомольском парке
Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

В Донском прокуратура проверила фекальные реки в Комсомольском парке

Проблему удалось решить частично.

В Донском собственник канализационных сетей — администрация и их арендатор — ООО «Канализационные сети» ненадлежащим образом следили за системой водоотведения в микрорайонах Центральный и Северо-Задонск, что привело к затоплению территорий фекальными стоками. 

После вмешательства прокуратуры специалисты отремонтировали канализационную насосную станцию в районе дома № 16 на улице Садовой в Северо-Задонске. Проблему удалось решить частично. 

— С целью устранения нарушений законодательства, вследствие которых происходит разлитие канализационных стоков в Комсомольском парке и по ул. Артезианской, будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:06 0
Другие статьи по темам
Место
Донской
Прочее
болотопрокуратура Тульской областифекалии

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле организовали дополнительный выезд из Юго-Восточного микрорайона
В Туле организовали дополнительный выезд из Юго-Восточного микрорайона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.