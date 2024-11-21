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В Туле организовали дополнительный выезд из Юго-Восточного микрорайона
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле организовали дополнительный выезд из Юго-Восточного микрорайона

Меры помогут разгрузить улично-дорожную сеть.

В Юго-Восточном микрорайоне для улучшения транспортной инфраструктуры организовали дополнительный выезд. Теперь жители микрорайона могут выехать не только в сторону ул. Кауля, но и на Восточный обвод. 

Застройщик заасфальтировал участок дороги от микрорайона со стороны Восточного обвода через Суворовское училище.

— Он используется только для выезда из микрорайона, о чем свидетельствовать установленные знаки об одностороннем движении и запрете въезда со стороны Восточного обвода, — сообщили в администрации города.

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Автор:
сегодня, в 13:32 −1
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