В Туле организовали дополнительный выезд из Юго-Восточного микрорайона

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Юго-Восточном микрорайоне для улучшения транспортной инфраструктуры организовали дополнительный выезд. Теперь жители микрорайона могут выехать не только в сторону ул. Кауля, но и на Восточный обвод.

Застройщик заасфальтировал участок дороги от микрорайона со стороны Восточного обвода через Суворовское училище.

— Он используется только для выезда из микрорайона, о чем свидетельствовать установленные знаки об одностороннем движении и запрете въезда со стороны Восточного обвода, — сообщили в администрации города.