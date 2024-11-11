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В Тульской области 208 семей, принявших на воспитание детей, получили выплату от Соцфонда
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области 208 семей, принявших на воспитание детей, получили выплату от Соцфонда

При усыновлении ребенка с инвалидностью сумма выплаты вырастает до 188 тысяч рублей.

С начала 2024 года 208 семей в Тульской области, принявших на воспитание детей, получили единовременную выплату от регионального отделения СФР.

Уточняется, что размер выплаты — 24 603,30 руб. При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, выплата увеличивается до 187 996,90 руб. 

«Право на получение пособия имеют усыновители детей, опекуны, попечители или приемные родители. Они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России», — напомнили в ведомстве.

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Автор:
сегодня, в 13:16 0
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