В Тульской области 208 семей, принявших на воспитание детей, получили выплату от Соцфонда

Фото: ru.freepik.com.

При усыновлении ребенка с инвалидностью сумма выплаты вырастает до 188 тысяч рублей.

С начала 2024 года 208 семей в Тульской области, принявших на воспитание детей, получили единовременную выплату от регионального отделения СФР.



Уточняется, что размер выплаты — 24 603,30 руб. При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, выплата увеличивается до 187 996,90 руб.

«Право на получение пособия имеют усыновители детей, опекуны, попечители или приемные родители. Они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России», — напомнили в ведомстве.