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В Туле состоялся Всероссийский фестиваль фольклора

В Туле состоялся Всероссийский фестиваль фольклора

Участники фестиваля принимали участие в конкурсе научно-популярных проектов.

10 ноября в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского состоялся V Всероссийский фестиваль фольклора «Симоны-Гулимоны».

Как отметила министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина, фестиваль — возможность для учащихся проявить свои творческие способности, а для преподавателей — площадка для обмена опытом.

«Благодаря главе региона Дмитрию Миляеву в Тульской области оказывается огромная поддержка одаренных детей и творческой молодежи и проводится много мероприятий, где молодые дарования могут проявить себя. Фольклор — неиссякаемый источник знаний о принципах воспитания, нравственных ценностях и духовном развитии. Он играет важную роль в формировании национального характера и творческого развития молодежи», — отметила Татьяна Рыбкина.

В фестивале приняли участие учащиеся и преподаватели образовательных учреждений культуры из Тульской области, Москвы, Подмосковья, Брянска, Самары, Калуги, Саратовской, Ярославской областей и Пермского края.

Участники фестиваля принимали участие в конкурсе научно-популярных проектов, опирающихся на собственные студенческие и школьные исследования фольклорного и этнографического материала, образовательных лекциях и мастер-классов от ведущих фольклористов России. Для преподавателей был организован круглый стол «„Скорая помощь“ для фольклориста: решение проблем экспедиционной практики и работы с архивами, или „Мир не без добрых людей“». Для учащихся — этно-викторина в формате командной игры, где ребята ответили на вопросы, связанные с историей нашей страны, устным и музыкальным фольклором, обрядами и традициями нашего народа.

Завершился фестиваль ярким концертом фольклорных коллективов.

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