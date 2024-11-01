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В ночь на 1 ноября на ул. Дементьева в Туле горел заброшенный барак
Видео предоставлено Глебом Т.

В ночь на 1 ноября на ул. Дементьева в Туле горел заброшенный барак

Оперативно прибывшим на место огнеборцам удалось быстро локализовать возгорание.

В ночь на 1 ноября, примерно в 23.45, произошло возгорание в расселённом двухэтажном бараке на ул. Дементьева. Очаг находился в одной из квартир второго этажа. Огонь частично перекинулся на лестничную клетку и кровлю.

Пожарные прибыли на место буквально за несколько минут, спасателям быстро удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить возгорание. 

По информации Myslo, расселённый дом больше года стоял заброшенным, там часто собирались подростки и лица без определённого места жительства.

Жители ближайших домов не раз обращались в администрацию с просьбой снести барак, но сроки работ постоянно переносятся. Входы и окна несколько раз закрывали досками, но это не сильно помогало - спустя некоторое время здание вновь становилось «обитаемым». 

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