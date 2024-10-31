Туляк предложил ограничить минимальную скорость на пунктах весового контроля

Причина в грузовиках, которые еле ползут, чтобы обмануть систему и не получить штраф за перегруз.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на пункте весового контроля, который находится на автодороге Тула-Новомосковск. На записи видно большегруз, который едет с минимальной скоростью.

«Трасса 70к-041 (Тула-Белев), рядом с поворотом на Коптево. Пункт весового контроля. Грузовики останавливаются на весовом контроле чтобы не сработал алгоритм весов и не пришел штраф. Создают аварийную ситуацию и провоцируют участников движения на обгон через сплошную, соответственно аварийную ситуацию. Необходимо установить минимально разрешенную скорость движения как это сделано в Ярославской области», — предложил автор кадров.

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