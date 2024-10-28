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Житель Плавска убил женщину, которая повредила его половой орган

Житель Плавска убил женщину, которая повредила его половой орган

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

В Плавске 61-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР.

По информации Myslo, обвиняемый распивал алкоголь в компании 41-летней знакомой. В какой-то момент женщина предложила партнеру заняться сексом, но тот отказался, заявив, что он уже не молод. Женщина, однако, настаивала на своем, а в процессе повредила половой орган партнера.

Взбешенный мужчина в ответ на это жестоко избил потерпевшую. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Отметим, что обвиняемый ранее уже был судим за убийство. В 2013 году он нанес 12 ударов ножом собутыльнику, который разбудил его после попойки. 

— В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

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