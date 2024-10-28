Какие законы вступают в силу в ноябре

Фото Алексея Пирязева.

Кому повысят пенсию, почему блогерам придется «выйти из тени» и как усовершенствуют противопожарную защиту.

1 ноября

80-летним юбилярам повысят пенсию

В ноябре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в октябре отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100% фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Надбавки к пенсии летчиков и шахтеров пересчитают

Надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Эти выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По закону размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.

Получить справку об участии в СВО помогут «Госуслуги»

А также получить справку можно в воинской части или в военном комиссариате. Также обратиться за документом можно будет в «Военно-социальный центр» Минобороны. Подать заявление о получении справки может как сам участник СВО, так и члены его семьи: дети, достигшие 14-летнего возраста, супруги и родители. Такое же право есть у родителя несовершеннолетнего ребенка участника СВО, действующего как его законный представитель.

Плату за выдачу справки взимать не будут. Выдать документ предписано в течение четырех рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.

Анонимные блогеры не смогут наживаться на рекламе

Владельцы каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков должны будут передать информацию о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят собирать донаты и быть рекламной площадкой, кроме того, с таких страниц нельзя будет делать репосты.

Владелец сайта или страницы в интернете обязан предоставлять по запросу Роскомнадзора или ФСБ России сведения о пользователе социальной сети, ограждать пользователей от звонков и сообщений с незнакомых номеров.

Центробанк уточнил комиссии за переводы с помощью СБП

Так, комиссия за перевод сумм, превышающих 30 миллионов рублей в месяц между счетами физлиц в разных банках, составит 0,5% от размера перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.

При этом нулевая комиссия установлена за перевод средств с использованием СБП на единый казначейский счет.

Система «Электронная путевка» расскажет о питании

Кабмин уточнил Правила работы ГИС «Электронная путевка». В частности, из перечня данных, которые содержатся в ГИС, исключены сведения о полномочиях заказчика туристского продукта. При этом список пополнит информация об условиях питания.

Электронная путевка — документ с данными о туристической поездке. Например, в такой путевке есть информация об условиях путешествия, стоимости тура. Отдыхающие могут отслеживать статус своего тура онлайн. Система электронных путевок позволяет туристу видеть детали договора, сроки и этапы реализации турпродукта, полномочия туроператора и турагента.

Противопожарную защиту усовершенствуют

Помещения, предназначенные для одновременного пребывания от 501 до 1000 человек, должны иметь не менее трех эвакуационных выходов, более 1000 человек — не менее четырех. Такие нормы включены в свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

При устройстве выхода через смежное помещение предписано учитывать рассредоточенность дверей из обоих сообщающихся помещений, как из одного.

Помимо этого, в МЧС уточнили, что усилие открывания дверей эвакуационных выходов не должно превышать 50 Нм.

7 ноября

В заповедниках будут проводить постоянные рейды

Прежде на таких землях было запрещено проводить плановые и внеплановые проверки. Единственной формой надзора было выездное обследование. Но такое мероприятие может продолжаться не дольше одного дня, и подобные проверки несложно оспорить.

Новые нормы позволят инспекторам постоянно присутствовать в пунктах контроля и следить за порядком в заповедниках.

Соотечественникам станет проще получить ВНЖ

Порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России упростят для участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников. Так, участники госпрограммы смогут получить ВНЖ, минуя получение разрешения на временное проживание.

Этот же закон дал право Правительству проводить эксперименты по апробации новых правил въезда, пребывания и выезда из России иностранных граждан.

23 ноября

Арбитражных управляющих будут выбирать по-новому

В России заработают новые правила выбора уполномоченным органом кандидатуры арбитражного управляющего при направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Выбор управляющих будет осуществляться на основании их рейтинга, составленного на общедоступных измеримых критериях их эффективности. Например, больше шансов быть назначенным на процедуру банкротства крупного должника будет у тех арбитражных управляющих, кто погашает больше требований кредиторов, а также продает имущество должника с наименьшим дисконтом.

Расчет рейтинга эффективности будет доступен в личном кабинете управляющего.

26 ноября

Регионы разработают план тушения природных пожаров

За исключением лесных. Также власти субъектов будут утверждать планы проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.

Порядок разработки и утверждения указанных планов определит МЧС.

По материалам «Парламентской газеты».