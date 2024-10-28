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Миляев вновь жестко раскритиковал главу Узловского района Николая Терехова за «низкую вовлеченность»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Миляев вновь жестко раскритиковал главу Узловского района Николая Терехова за «низкую вовлеченность»

На оперативном совещании вновь затронули проблемы с водоснабжением в районе.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 28 октября, вновь жестко раскритиковал работу главы Узловского района Николая Терехова. По его словам, у чиновника «низкая личная вовлеченность в организацию работ и взаимодействие с жителями».

Глава региона напомнил, что кадровые вопросы уже обсуждались и призвал наладить работу в муниципалитете.

На совещании обсуждали вопросы восстановления водоснабжения в Узловском районе. По словам Николая Терехова, большая часть времени ушла на спуск воды, а затем — на наполнение резервуаров и пуско-наладочные работы по развоздушиванию системы. Город снабжался водой через другие водозаборы на пониженном давлении. Теплоснабжение не останавливали. 

Зампредседателя правительства Наталья Аникина отметила, что в отрасли ЖКХ муниципалитета наблюдается низкая обеспеченность квалифицированными кадрами.

— Помощь в ликвидации последствий аварии и информировании жителей оказывали специалисты из регионального центра. В настоящее время подача воды возобновлена. В течение двух дней возможно снижение качества воды, — отметила Аникина. 

Дмитрий Миляев поручил постоянно проводить оперштаб по ситуации в сфере ЖКХ в Узловой.

Напомним,  на прошлом совещании глава региона уже критиковал работу главы Узловского района. Дмитрий Миляев просил Николая Терехова "включить голову". 

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Автор:
сегодня, в 14:45 +2
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совещаниеДмитрий МиляевНиколай Тереховводоснабжение

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