Бывшего начальника ГИМС в Тульской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за взятку

Фото Артема Жильцова.

Начальник центра ГИМС получил 5 тысяч рублей и алкоголь за помощь знакомому в сдаче экзамена.

В Тульской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИМС ГУ МЧС России по региону, обвиняемому в мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2023 года начальник центра ГИМС получил взятку в размере пяти тысяч рублей и алкоголь за помощь знакомому в сдаче экзамена и незаконном получении удостоверения на право управления маломерным судном. Обвиняемый свою вину не признал.

Суд приговорил туляка к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в учреждениях и органах МЧС России, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий на три года, с конфискацией у осужденного более семи тысяч рублей, полученных в качестве взятки, в доход государства.