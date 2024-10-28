  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Бывшего начальника ГИМС в Тульской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за взятку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бывшего начальника ГИМС в Тульской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за взятку
Фото Артема Жильцова.

Бывшего начальника ГИМС в Тульской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за взятку

Начальник центра ГИМС получил 5 тысяч рублей и алкоголь за помощь знакомому в сдаче экзамена.

В Тульской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИМС ГУ МЧС России по региону, обвиняемому в мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2023 года начальник центра ГИМС получил взятку в размере пяти тысяч рублей и алкоголь за помощь знакомому в сдаче экзамена и незаконном получении удостоверения на право управления маломерным судном. Обвиняемый свою вину не признал. 

Суд приговорил туляка к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в учреждениях и органах МЧС России, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий на три года, с конфискацией у осужденного более семи тысяч рублей, полученных в качестве взятки, в доход государства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:46 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
взяткапрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ефремовском районе три школы нарушили требования пожарной безопасности
В Ефремовском районе три школы нарушили требования пожарной безопасности
Есть работа в Туле: The БЫК ищет сотрудников
Есть работа в Туле: The БЫК ищет сотрудников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.