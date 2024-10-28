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Массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле: возбуждено уголовное дело

Массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле: возбуждено уголовное дело

Ход расследования взят на контроль региональной прокуратурой.

По факту массовой драки на Молодёжном бульваре, в которой серьёзно пострадал сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба тульского СУ СК России. Ход расследования взят на контроль областной прокуратурой.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 27 октября, в 23.00, в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле поступило сообщение о драке с участием нескольких человек, произошедшей на Молодежном бульваре на ул. Галкина.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей, среди которых  был сотрудник полиции, находящийся не при исполнении служебных обязанностей. В результате за медицинской помощью обратились три человека, один из которых госпитализирован.

В отдел полиции «Зареченский» для проверки на причастность к данному инциденту доставлены три человека. Проверка продолжается, действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

Напомним, сразу после инцидента жители ул. Галкина сообщили Myslo, что представители цыганского этноса уже давно «облюбовали» Молодёжный бульвар.

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вчера, в 23:13 0
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Место
ТулаМолодёжный бульвар
 

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