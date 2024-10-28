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В Белоусовском парке после реконструкции запустили фонтан: фоторепортаж
Фото и видео Дмитрия Дзюбина

В Белоусовском парке после реконструкции запустили фонтан: фоторепортаж

Подъём воды будет производиться из 439 насадок, а освещение обеспечат 229 светильников.

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова завершилась реконструкция фонтана – приёмка объекта состоялась 28 октября. Решение о реконструкции было принято после обследования фонтана специальной комиссией.

В июне было получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Рабочие полностью обновили систему подачи воды и систему управления, заменили декоративные элементы. 

Владислав Черных

– Тульские парки ежегодно посещают миллионы жителей и гостей нашего региона, – отметил директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных. – Фонтан в Центральном парке является местом притяжения посетителей. Его реконструкция была специально спланирована так, чтобы успеть провести все работы после основного сезона и до наступления холодов, провести приёмку и пуск фонтана, а потом законсервировать его до весны. 

В обновлённом фонтане предусмотрены разнообразные режимы подъёма струй воды, а также оригинальная разноцветная подсветка. Подъём воды будет производиться из 439 насадок, а освещение обеспечат 229 светильников. В предыдущий раз капремонт паркового фонтана проводился в 2013 году.

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