  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кто превращает Молодёжный бульвар в притон? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кто превращает Молодёжный бульвар в притон?

Кто превращает Молодёжный бульвар в притон?

Туляки винят жителей табора.

После нашей публикации о массовой драке на Молодёжном бульваре, где толпа цыган избила сотрудника полиции, в редакцию пришло письмо от тулячки Татьяны К:

«Я живу в доме № 35 по ул. Галкина, и могу сказать, что представители табора ходят на Молодёжный бульвар, как к себе домой. Постоянно распивают спиртные напитки, портят игровое и спортивное оборудование. В последнее время даже на прогулку с ребёнком невозможно выйти – страшно.

Рядом находится круглосуточный магазин, куда ночью часто заезжают экипажи Росгвардии. Такое впечатление, что они просто в упор не видят пьяные компании и не принимают никаких мер.

Молодёжный бульвар совсем недавно был капитально отремонтирован и из неприглядного пустыря он преобразился в комфортное городское пространство. И вот теперь эти «гости» превращают его в притон! 

Надеюсь, что данная ситуация попадёт в поле зрения высшего начальствующего состава и будут приняты меры! Ведь здесь каждый вечер гуляют дети, пенсионеры и просто местные жители, которые в любой момент могут оказаться на месте избитых мужчин».

Напомним, массовая потасовка началась после того, как проходивший мимо толпы жителей табора полицейский сделал мужчинам замечание и попросил не шуметь. Страж порядка был не при исполнении служебных обязанностей. Сейчас он находится в больнице с переломами, ушибами и черепно-мозговой травмой. По данным Myslo, телесные повреждения получили ещё два человека.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
массовая дракакриминалпроисшествие
Место
ТулаМолодежный бульвар

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Центр Тулы замер в пробке из-за обрыва проводов в Заречье
Центр Тулы замер в пробке из-за обрыва проводов в Заречье
На площади Ленина в Туле откроются два катка
На площади Ленина в Туле откроются два катка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.