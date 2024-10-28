Кто превращает Молодёжный бульвар в притон?

После нашей публикации о массовой драке на Молодёжном бульваре, где толпа цыган избила сотрудника полиции, в редакцию пришло письмо от тулячки Татьяны К:

«Я живу в доме № 35 по ул. Галкина, и могу сказать, что представители табора ходят на Молодёжный бульвар, как к себе домой. Постоянно распивают спиртные напитки, портят игровое и спортивное оборудование. В последнее время даже на прогулку с ребёнком невозможно выйти – страшно.

Рядом находится круглосуточный магазин, куда ночью часто заезжают экипажи Росгвардии. Такое впечатление, что они просто в упор не видят пьяные компании и не принимают никаких мер.

Молодёжный бульвар совсем недавно был капитально отремонтирован и из неприглядного пустыря он преобразился в комфортное городское пространство. И вот теперь эти «гости» превращают его в притон!

Надеюсь, что данная ситуация попадёт в поле зрения высшего начальствующего состава и будут приняты меры! Ведь здесь каждый вечер гуляют дети, пенсионеры и просто местные жители, которые в любой момент могут оказаться на месте избитых мужчин».

Напомним, массовая потасовка началась после того, как проходивший мимо толпы жителей табора полицейский сделал мужчинам замечание и попросил не шуметь. Страж порядка был не при исполнении служебных обязанностей. Сейчас он находится в больнице с переломами, ушибами и черепно-мозговой травмой. По данным Myslo, телесные повреждения получили ещё два человека.