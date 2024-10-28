Погода в Туле 29 октября: дождливо и прохладно

Фото Алексея Пирязева

Во вторник в Тульской области будет облачно. Ожидаются небольшие осадки (до 1 мм за сутки). Ветер северо-западный, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +2 до +7, днём – от 6 до 11 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.