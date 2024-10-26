В Кимовском районе курильщик устроил пожар и остался без жилья

Утром 26 октября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Суханово Кимовского района. К тушению огня привлекалось 9 огнеборцев и 3 единицы техники. На ликвидацию пожара ушло около 20 минут.
Пострадал 58-летний мужчина. В результате происшествия квартира выгорела внутри по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Все обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России.
Спасатели напоминают жителям основные правила безопасности:
- не курите в постели,
- не бросайте непотушенные окурки, пользуйтесь пепельницей,
- установите дома пожарный извещатель: он звуком предупредит о возгорании и увеличит шансы на спасение,
- и, наконец, самый надёжный и эффективный совет: бросайте курить!