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В Кимовском районе курильщик устроил пожар и остался без жилья
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской облатси

В Кимовском районе курильщик устроил пожар и остался без жилья

Огнеборцы потушили квартиру за 20 минут, но жить в ней теперь нельзя.

Утром 26 октября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в  жилом доме в селе Суханово Кимовского района. К тушению огня привлекалось 9 огнеборцев и 3 единицы техники. На ликвидацию пожара ушло около 20 минут. 

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Пострадал 58-летний мужчина. В результате происшествия квартира выгорела внутри по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Все обстоятельства происшествия предстоит установить дознавателям МЧС России.

Спасатели напоминают жителям основные правила безопасности:

  • не курите в постели,
  • не бросайте непотушенные окурки, пользуйтесь пепельницей,
  • установите дома пожарный извещатель: он звуком предупредит о возгорании и увеличит шансы на спасение,
  • и, наконец, самый надёжный и эффективный совет: бросайте курить!

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