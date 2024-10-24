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Туляк получил увечье на СВО: военная прокуратура пыталась взыскать с него 3 млн рублей

Туляк получил увечье на СВО: военная прокуратура пыталась взыскать с него 3 млн рублей

Считали, что мужчина обогатился необоснованно.

В Туле гарнизонный военный суд рассмотрел иск «Военного социального центра» Минобороны России к военнослужащему Александру К.

По информации Myslo, в марте 2024 года 32-летний Александр К., возвращаясь с боевого задания, оступился у блиндажа и получил травму левой ноги. Мужчину госпитализировали, оформили справку о получении увечья, а 6 мая выплатили 3 миллиона рублей. Военный прокурор в своем иске утверждал, что травма Александром была получена из-за собственной неосторожности, а не при выполнении боевой задачи. Следовательно, деньги он получил незаконно и их следует вернуть.

В ходе заседания судом установлено, что оснований для удовлетворения иска военного прокурора нет. Защитник Александра, известный тульский адвокат Сергей Зубарев, доказал, что военнослужащий получил деньги совершенно законно.

— Доказательств, подтверждающих, что получение ответчиком денежных средств связано с его недобросовестными действиями, не предоставлено, — сообщили в суде. 

Таким образом, в удовлетворении иска «Военного социального центра» Минобороны России было отказано.

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