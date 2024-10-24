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Депутаты Тульской областной Думы 8-го созыва приняли присягу

Депутаты Тульской областной Думы 8-го созыва приняли присягу

Церемония состоялась 24 октября в Тульском музее оружия.

Согласно Закону «О статусе депутата Тульской областной Думы», депутат после первого заседания вновь избранной областной Думы приносит присягу следующего содержания:

«Я, (фамилия, имя, отчество), приняв статус и права депутата Тульской областной Думы, торжественно клянусь направлять все свои силы исключительно на благо Тульской области и ее жителей, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав (Основной Закон) Тульской области и законы Тульской области. Осознаю, что нарушение клятвы несовместимо со статусом депутата Тульской областной Думы».

Текст присяги зачитывается вслух каждым депутатом, а факт ее принесения подтверждается собственноручной подписью на бланке присяги.

Первым слова присяги произнес председатель регионального парламента Андрей Дубровский.

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Удостоверение и значок депутата ему вручил старейший депутат облдумы Сергей Галкин.

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Затем каждый из депутатов Тульской областной Думы зачитал текст клятвы. Удостоверения и значки им вручил Андрей Дубровский.

— Быть депутатом — большая ответственность для каждого из нас. Уверен, что воплощение намеченных планов зависит от нашей сплоченности и стремления развивать Тульский край, сохраняя и преумножая лучшее, — отметил по окончании церемонии председатель облдумы Андрей Дубровский.

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