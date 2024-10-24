  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают сдать финансовый онлайн-зачет и получить сертификат - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают сдать финансовый онлайн-зачет и получить сертификат

Туляков приглашают сдать финансовый онлайн-зачет и получить сертификат

Он пройдет до 29 октября.

Как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать? Прокачать свои финансовые знания и навыки по этим и другим актуальным темам смогут участники онлайн-зачета.

— В этом году при подготовке заданий мы решили оттолкнуться от жизненных ситуаций и посмотреть на них комплексно. Например, если вы задумались о покупке квартиры, вам точно следует разобраться в тонкостях различных вариантов финансирования и оплаты сделки, узнать о необходимости страхования, налоговых льготах и многих других аспектах, — рассказал один из авторов онлайн-зачета — Александр Коланьков. Он также отметил, что каждый участник зачета сможет не только проверить свои знания по выбранным ситуациям, но и получить индивидуальные рекомендации.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачете можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат, отметили в тульском отделении Банка России.

В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. В 2023 году его участниками стали около 2 млн человек, из них почти 80% успешно прошли личное тестирование.

Подробности и регистрация — на сайте проекта finzachet.ru.

Организатором онлайн-зачета является Банк России.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
финансовая грамотность
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле силовики проверили мигрантов в кафе «Малевка»
В Туле силовики проверили мигрантов в кафе «Малевка»
Тулячка умерла после удаления зуба. Ее семья отсудила у стоматологов компенсацию
Тулячка умерла после удаления зуба. Ее семья отсудила у стоматологов компенсацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.