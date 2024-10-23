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Дело Эйриха: прокуратура запросила 16 лет колонии для обвиняемого

Дело Эйриха: прокуратура запросила 16 лет колонии для обвиняемого

В деле управляющего поселком Солнечным — 31 эпизод и 20 потерпевших.

22 октября в Ленинском районном суде состоялись прения по делу 54-летнего Геннадия Эйриха. Мужчина обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного поселка Солнечного на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства 53-летнего управляющего поселком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признано 20 человек, а в самом деле фигурирует 31 эпизод.

Сторона обвинения запросила для Геннадия Эйриха 16 лет колонии.

Следующее заседание по этому делу состоится 29 октября. 

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сегодня, в 10:08 +3
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