Дело Эйриха: прокуратура запросила 16 лет колонии для обвиняемого

22 октября в Ленинском районном суде состоялись прения по делу 54-летнего Геннадия Эйриха. Мужчина обвиняется в мошенничестве, покушении на мошенничество и вымогательстве.

Напомним, жители коттеджного поселка Солнечного на протяжении нескольких лет страдали от самоуправства 53-летнего управляющего поселком Геннадия Эйриха. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. В качестве потерпевших по данному делу признано 20 человек, а в самом деле фигурирует 31 эпизод.

Сторона обвинения запросила для Геннадия Эйриха 16 лет колонии.

Следующее заседание по этому делу состоится 29 октября.