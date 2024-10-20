  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кутузова водитель Haval нашел для себя «индивидуальный» поворот - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Кутузова водитель Haval нашел для себя «индивидуальный» поворот

На ул. Кутузова водитель Haval нашел для себя «индивидуальный» поворот

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Один из наших постоянных авторов, Дмитрий Л., прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые напротив дома №30 по ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель Haval нарушил разметку, повернув через сплошную. Уже на следующий день автомобилист повторил свой «подвиг»…

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле самосвал с заляпанным номером «неспортивно» вел себя на дороге
Дежурная часть
В Туле самосвал с заляпанным номером «неспортивно» вел себя на дороге
вчера, в 20:05, 17 1432 3
На ул. Столетова в Туле встретили слишком торопливого водителя
Дежурная часть
На ул. Столетова в Туле встретили слишком торопливого водителя
вчера, в 14:05, 3 764 0
В Туле водитель авто с «красивым» номером непринужденно нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель авто с «красивым» номером непринужденно нарушил ПДД
18 октября, в 20:12, 22 1846 2
В Туле водитель Toyota с «извинениями» промчал по встречке
Дежурная часть
В Туле водитель Toyota с «извинениями» промчал по встречке
18 октября, в 17:10, 11 1063 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей»
Алексей Эрк: «Стать отцом – это дар Божий, а папой – это обрести любовь детей»
На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества
На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.