На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества

Новый маршрут соединяет ключевые достопримечательности — музейно-мемориальный комплекс героям, слияние рек Дон и Непрядва, а также само поле сражения.

«Президент России Владимир Путин поручил создать национальную систему туристических троп. Сегодня открывается уже вторая экотропа в знаковом для каждого русского человека месте — на Куликовом поле. Гости музея смогут по-настоящему почувствовать атмосферу места», — отметила заместитель министра культуры и туризма Елена Мартынова.

Это уже вторая экотропа на Куликовом поле — первая была открыта в 2022 году и связывает Музей Куликовской битвы с Полем сражения.

Первая экскурсия по новой тропе уже состоялась. Пешая прогулка занимает около полутора часов. Для удобства туристов разработают буклет и аудиогид. Это также позволит более подробного познакомиться с маршрутом.

Открытие экотропы прошло в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Зеленая Дубрава».