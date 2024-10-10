СК проверит жалобы о незаконной вырубке деревьев в Заокском районе

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Жители сообщают, что проводится вырубка особо охраняемых лесов в больших объемах.

Следственный комитет по Тульской области организовал процессуальную проверку по сообщению о незаконной вырубке деревьев. Ранее жители пожаловались в соцсетях, что в Заокском районе производится вырубка особо охраняемых лесов в больших объемах.

Следователь осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев.

— Следствием будет выполнен комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.