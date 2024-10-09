В Туле водителя HAVAL признали и трезвым, и пьяным одновременно

Без вина пьяный, без вины виноватый: если верить алкотестеру, водитель был трезв. А если анализам крови, то выпил бутылку водки залпом.

Историю таинственного появления алкоголя в крови Myslo рассказал сам водитель по имени Сергей и его супруга Кристина.

5 сентября мужчина ехал из Тулы в Новомосковск. Около 22.00 попал в ДТП на своем Haval в Киреевском районе. Всего участниками аварии стали четыре автомобиля. Сергей получил множественные травмы, потерял сознание.

Виновником аварии признали водителя Skoda Octavia, в его машине ехало трое маленьких детей, которые получили травмы.





В 22.20 на место вызвали сотрудников ДПС и скорую. Медики сразу забрали Сергея в Тульскую областную больницу.

— Там у меня взяли образцы для ряда анализов. На какие показатели, не помню, потому что был в полуобморочном состоянии, — уточняет Сергей. — Потом провели обследование и перевели в нейрохирургию.

Уже в больничной палате 6 сентября в 03.07 сотрудники ДПС провели освидетельствование Сергея на состояние алкогольного опьянения — попросили подуть в трубочку.

Алкотестер показал 0,000 мг/л, что означает отсутствие алкогольного опьянения.

В больнице Сергей находился вплоть до 10 сентября, после чего его выписали под наблюдение врачей по месту жительства.

И только от коллег и руководства пострадавший узнал, что в его больничном листе присутствует следующая запись: «Травма в результате алкогольного опьянения».

По результатам анализов в крови Сергея обнаружили 0,698 промилле этанола.

— Это вызвало недоумение и у меня, и у моего работодателя, — рассказывает мужчина. — Человек я непьющий и даже некурящий. В процессе лечения мне ни разу не озвучили, что у меня в крови нашли алкоголь.

Чтобы исключить возможность любых подозрений, Сергей дважды сдал анализ CDT (маркер хронического злоупотребления алкоголя, который позволяет на ранней стадии выявить хронический алкоголизм) — 19 и 26 сентября. Результат отрицательный: с алкоголем проблем у него нет.

— К тому же, — подчеркивает пострадавший, — я получил справку о том, что на учете и профилактическом наблюдении в ГУЗ «ТОНД № 1» я не состою. На всякий случай.

Сергей пожаловался на медиков в Росздравнадзор. И вот что ему ответили:

— Теперь из-за этих анализов я могу остаться без компенсации за разбитый Haval: неизвестно, как отреагируют на это страховая и суд. И за свою репутацию я переживаю не меньше: на работе усомнились в том, что я не пью! Как в будущем эта история отразится на моем социальном статусе, тоже не ясно.

Вот как прокомментировал ситуацию автоюрист Владимир Лавров.

Владимир Лавров — Единственным документом, имеющим юридическую силу в данной ситуации, является акт медосвидетельствования из наркологии. Результаты анализов и сведения в больничном листе доказательством не являются: нужна специальная справка, подтверждающая или опровергающая алкогольное опьянение пациента. В данном случае имеется акт освидетельствования на месте из ГАИ. Признать человека пьяным водителем может только суд, даже заключение комиссии врачей не первостепенно. Такие показатели этанола в крови — 0,698 промилле — характерны для человека, который, грубо говоря, выпил залпом бутылку водки. При этом все признаки алкогольного опьянения очевидны: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи и другие. Предположу, что такие результаты могли оказаться последствиями действий работников скорой помощи. Например, для предотвращения болевого шока пациенту могли ввести какие-то препараты, которые дали на бумаге такие цифры.

В минздраве по Тульской области Сергею посоветовали обратиться к ним:

— Для детального рассмотрения ситуации пациенту необходимо обратиться к руководителю медучреждения либо в министерство здравоохранения Тульской области. Сделать это можно лично или через сервис «Электронная приемная».

Однако Сергей решил сразу отстаивать свои права в суде. Исковое заявление уже готово.