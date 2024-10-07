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Тулячки Милана Яворская и Анастасия Азимова вошли в топ-20 конкурса «Мисс Россия 2024»
Фото Олега Юрдонова, МА Linda, видео автора.

Тулячки Милана Яворская и Анастасия Азимова вошли в топ-20 конкурса «Мисс Россия 2024»

5 октября в Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2024». Он прошел при патронаже Министерства культуры РФ.

Финальная церемония прошла в концертном зале Barvikha Luxury Village. Пятьдесят самых красивых девушек России готовились к ней в течение трех недель.

И среди них две тулячки: 18-летняя Милана Яворская, «Мисс Тула 2024» и 21-летняя модель Анастасия Азимова. На конкурсе Милана представляла город Тулу, а Анастасия — Тульскую область.

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Эксклюзивные сверкающие платья для выхода 50 конкурсанток на сцену сшил дизайнер Арзубек Вонама. 

Наши девушки были прекрасны.

Анастасия Азимова:

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Милана Яворская:

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Выход в купальниках:

Почетными членами жюри стали: заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, звездный стилист по волосам Игорь Кимяшов, певица Юлианна Караулова, а также модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин.

Дмитрий Маликов признался, что судить этот конкурс — очень трудная задача.

— «Ты одна, ты такая…», «Звезда моя далекая…» — хочется спеть каждой девушке, — улыбнулся Маликов. — Отмечу, что с каждым годом растет интеллектуальный уровень участниц. Приятно, что они достаточно начитанные, хорошо говорят. Они не только красивые, но и умные. И хочется, чтобы они были добрыми. 

Наши девушки вошли в топ-20 конкурса: 

К сожалению, в финальную десятку Настя и Милана не прошли, а значит, не смогли побороться за главные титулы.

Победительницей и новой обладательницей короны от ювелирной компании Mercury стала Валентина Алексеева из Республики Чувашия. Победительница конкурса получила сертификат на сумму 1 миллион рублей.

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— Я очень счастлива! — говорит Валентина. — Есть небольшое волнение по поводу того, что ждет меня в будущем. Но это был невероятный опыт, невероятные эмоции. Я планирую достойно представить Россию на конкуре «Мисс Вселенная».

Валентина  будущий медик, учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова на специальности «лечебное дело». Новая «Мисс Россия» увлекается балетом, спортом, принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

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Ульяна Евдокимова, Валентина Алексеева и Ирина Миронова. 

1-й вице-мисс стала Ирина Миронова (Тольятти), а 2-й вице-мисс — Ульяна Евдокимова (Санкт-Петербург). Девушки получили гранты на обучение в вузах России.

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Корейский бренд косметики Atomy наградил Ангелину Горбунову (Саратовская область) в специальной номинации Мисс Atomy, девушка станет амбассадором бренда на ближайший год.

Милана Яворская:

— Участие в таком масштабном конкурсе открывает двери в новое, еще более светлое будущее, дает свободу действий. Я могу попробовать себя в роли журналиста, телеведущей какого-нибудь проекта или в сфере интересного бизнеса. Мне не обидно, что не выиграла. Считаю, что я достойно представила Тулу. Я изначально понимала, что могу как победить, так и проиграть. Была готова к любому варианту развития событий. 

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За три недели подготовки я стала морально сильнее, трудолюбивее. Счастлива, что смогла пройти кастинг, что меня выбрали среди 85 тысяч девушек, которые подали свои заявки.

Сначала я оказалась в числе пятидесяти самых красивых девушек России, а во время конкурса вошла в топ-20. Для меня это круто!

Конечно же, я хотела победить, я делала для этого все. Но не сложилось. Интересно, какие двери откроются передо мной в дальнейшем. Уверена, что это будет светлая, яркая, классная дорога, и главное — счастливая. Так что я не расстроена.

Конкурс замотивировал меня дальше расти и развиваться. Это не проигрыш, а моя личная победа. Я смогла сплотить всю Тулу с помощью голосования за меня  столько людей за меня болело, поддерживало во всех сообществах! Я очень благодарна всем жителям Тулы и Тульской области. 

Хочу еще попробовать себя в конкурсах. Например, таком как «Мисс Европа». Я точно не буду стоять на месте. Во мне играет «достигаторство», которое будет со мной всегда.

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Алла Бурлина, генеральный директор модельного агентства Linda:

— Я всегда с удовольствием приезжаю на «Мисс Россия». Прекрасная организация конкурса, всегда все очень стильно и интересно. Перед началом и во время мероприятия царит атмосфера праздника, красоты.
И конечно, особенно волнительно было ожидание выступления нашей прекрасной Миланы, «Мисс Тула 2024». На конкурсе она выступила очень ярко, и конечно, мы ей очень гордимся!

Пока жюри совещалось, для зрителей конкурса пела Юлианна Караулова. Помимо своих хитов, она перепела легендарную «Угонщицу» Ирины Аллегровой:

Отметим, что в 2026 году конкурсу исполнится сто лет. Впервые самую красивую девушку России выбрали в 1926 году. 

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Автор:
сегодня, в 13:00 +2
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конкурс красотыМисс Россия
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Милана ЯворскаяАнастасия Азимова
Место
ТулаТульская область

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