Фото: ru.freepik.com.

Один из них попался на повторном нарушении закона.

Из Тулы депортируют восемь граждан Узбекистана, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

Семь из них незаконно проживали в Туле. Еще один, восьмой, попался на повторном нарушении закона. Он проживал по адресу, по которому не состоял на миграционном учете, более семи дней.

Мужчин признали виновными. Четырем мигрантам выписали штраф в 2000 рублей, троим — 3000 рублей, одному — 5000 рублей.

Всех нарушителей принудительно депортируют. Постановления не вступили в законную силу.

