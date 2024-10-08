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Хоккей: туляки взяли реванш в Череповце
Фото АКМ.

Хоккей: туляки взяли реванш в Череповце

7 октября «Академия Михайлова» сыграла второй матч против «Алмаза».

На эту игру тренерский штаб внес изменения в состав: вместо Бориса Городецкого на лед вышел Иван Медведев, а ворота защищал Кирилл Зарубин.

С первых минут игра была равной, игроков часто удаляли, но в большинстве точнее были туляки. Яромир Ермаков мастерски отдал пас на Данилу Булатова, который отправил шайбу в ворота.

Во втором периоде подопечные Ирека Галявиева снова отличились при игре 5 на 4 — автор гола Кирилл Колыхалов.

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Хозяева не спешили опускать руки, ведь разница была невелика. В одном из эпизодов череповчане «распечатали» ворота Кирилла Зарубина. Тульские парни имели шанс снова вернуть разницу в счёте, но судьи гол не засчитали, зафиксировав игру высоко поднятой клюшкой.

На 55-й минуте «Алмаз» сравнял счёт, а затем игра перешла в овертайм.
Дополнительные пять минут держали в напряжении, команды создавали опасные моменты, и за 13 секунд до окончания добавленного времени Герман Шуленин принес победу команде — 3:2.

Следующая игра у «Академии Михайлова» — на домашнем льду. Тульские хоккеисты сыграют с «Красной Армией» 16 октября в 19:00.

Статистика матча
  • Броски: 77-68
  • Броски в створ: 44-41
  • Голы: 2-3
  • Вбрасывания: 29-28
  • Блокированные броски: 12-14
  • Силовые приемы: 7-6
  • Отборы: 0-2
  • Потери: 4-2
  • Перехваты: 9-5
  • Штраф: 16-8

Голы матча:

0:1 (бол.) — 17:52 — Данила Булатов (Яромир Ермаков)
0:2 (бол.) — 28:42 — Кирилл Колыхалов (Герман Шуленин, Марат Сабитов)
1:2 — 42:43 — Егор Смирнов (Егор Власов, Никита Кичигин)
2:2 — 54:49 — Александр Шилов (Даниил Казулаев, Виталий Пестерев)
2:3 — 64:47 — Герман Шуленин (Кирилл Колыхалов).

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Автор:
сегодня, в 09:44 0
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