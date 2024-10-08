Хоккей: туляки взяли реванш в Череповце

Фото АКМ.

На эту игру тренерский штаб внес изменения в состав: вместо Бориса Городецкого на лед вышел Иван Медведев, а ворота защищал Кирилл Зарубин.

С первых минут игра была равной, игроков часто удаляли, но в большинстве точнее были туляки. Яромир Ермаков мастерски отдал пас на Данилу Булатова, который отправил шайбу в ворота.

Во втором периоде подопечные Ирека Галявиева снова отличились при игре 5 на 4 — автор гола Кирилл Колыхалов.

Хозяева не спешили опускать руки, ведь разница была невелика. В одном из эпизодов череповчане «распечатали» ворота Кирилла Зарубина. Тульские парни имели шанс снова вернуть разницу в счёте, но судьи гол не засчитали, зафиксировав игру высоко поднятой клюшкой.

На 55-й минуте «Алмаз» сравнял счёт, а затем игра перешла в овертайм.

Дополнительные пять минут держали в напряжении, команды создавали опасные моменты, и за 13 секунд до окончания добавленного времени Герман Шуленин принес победу команде — 3:2.

Следующая игра у «Академии Михайлова» — на домашнем льду. Тульские хоккеисты сыграют с «Красной Армией» 16 октября в 19:00.

Статистика матча

Броски : 77-68

: 77-68 Броски в створ : 44-41

: 44-41 Голы : 2-3

: 2-3 Вбрасывания : 29-28

: 29-28 Блокированные броски : 12-14

: 12-14 Силовые приемы : 7-6

: 7-6 Отборы : 0-2

: 0-2 Потери : 4-2

: 4-2 Перехваты : 9-5

: 9-5 Штраф: 16-8

Голы матча:

0:1 (бол.) — 17:52 — Данила Булатов (Яромир Ермаков)

0:2 (бол.) — 28:42 — Кирилл Колыхалов (Герман Шуленин, Марат Сабитов)

1:2 — 42:43 — Егор Смирнов (Егор Власов, Никита Кичигин)

2:2 — 54:49 — Александр Шилов (Даниил Казулаев, Виталий Пестерев)

2:3 — 64:47 — Герман Шуленин (Кирилл Колыхалов).