В Туле работают телефоны горячих линий по отопительному сезону

Накануне, 7 октября, в Туле началась подача тепла потребителям.
Ресурсоснабжающим организациям дается 5 дней, чтобы довести тепло до социальных объектов и 7 дней — до многоквартирных домов.
Далее у управляющих компаний есть 10 дней на регулировку внутренних систем отопления. В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.
Если батареи холодные, необходимо обращаться в свою УК либо звонить по телефонам горячих линий. Они начали работать с 9.00 до 18.00.
Напомним, график подачи тепла по адресам можно проверить на портале Открытый регион 71. Там можно адресно узнать, когда в квартире станет тепло.