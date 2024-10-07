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В Туле работают телефоны горячих линий по отопительному сезону
Фото Алексея Пирязева.

В Туле работают телефоны горячих линий по отопительному сезону

Они начали работать с 9.00 до 18.00.

Накануне, 7 октября, в Туле началась подача тепла потребителям. 

Ресурсоснабжающим организациям дается 5 дней, чтобы довести тепло до социальных объектов и 7 дней — до многоквартирных домов.

Далее у управляющих компаний есть 10 дней на регулировку внутренних систем отопления. В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла.

Если батареи холодные, необходимо обращаться в свою УК либо звонить по телефонам горячих линий. Они начали работать с 9.00 до 18.00. 

Напомним, график подачи тепла по адресам можно проверить на портале Открытый регион 71. Там можно адресно узнать, когда в квартире станет тепло.

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