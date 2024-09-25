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  4. В суд направлено дело по организованной группе вымогателей  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Тульской области авторитет сколотил организованную группу вымогателей
Фото Артема Жильцова.

В Тульской области авторитет сколотил организованную группу вымогателей

Фигурантов трое, им от 39 до 53 лет. Дело направлено в суд.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Тульской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении серии вымогательств и кражи:

  • п. «г» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего, с применением насилия, в крупном размере, организованной группой;
  • п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. 

Расследованием установлено, что в 2015 году житель поселка Куркино, обладая авторитетом в преступных кругах, угрожая предпринимателю уничтожением и повреждением его имущества, потребовал передать ему 400 тыс. рублей.

В 2022 году он уже создал организованную группу, в состав которой вошли трое судимых земляков. В период с июня 2022 года по июль 2023 года соучастники с применением насилия, угрозой его применения совершили вымогательство в отношении пяти жителей поселка, завладев их имуществом на общую сумму около 1 млн рублей.

Кроме этого, двое соучастников группы у одного из потерпевших украли мопед стоимостью 45 тыс. рублей. 

В отношении одного из членов группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

При координирующей роли прокуратуры региональным УМВД проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, позволившие изобличить всех членов организованной группы. 

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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сегодня, в 13:26 0
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