В Тульской области авторитет сколотил организованную группу вымогателей

Фото Артема Жильцова.

Фигурантов трое, им от 39 до 53 лет. Дело направлено в суд.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Тульской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении серии вымогательств и кражи:

п. «г» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего, с применением насилия, в крупном размере, организованной группой;

п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Расследованием установлено, что в 2015 году житель поселка Куркино, обладая авторитетом в преступных кругах, угрожая предпринимателю уничтожением и повреждением его имущества, потребовал передать ему 400 тыс. рублей.

В 2022 году он уже создал организованную группу, в состав которой вошли трое судимых земляков. В период с июня 2022 года по июль 2023 года соучастники с применением насилия, угрозой его применения совершили вымогательство в отношении пяти жителей поселка, завладев их имуществом на общую сумму около 1 млн рублей.

Кроме этого, двое соучастников группы у одного из потерпевших украли мопед стоимостью 45 тыс. рублей.

В отношении одного из членов группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

При координирующей роли прокуратуры региональным УМВД проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, позволившие изобличить всех членов организованной группы.

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.