  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. 28 сентября в День открытых дверей в Банке России тулякам расскажут про цифровой рубль - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
28 сентября в День открытых дверей в Банке России тулякам расскажут про цифровой рубль

28 сентября в День открытых дверей в Банке России тулякам расскажут про цифровой рубль

В программе — экскурсии, лекции, мастер-классы и квиз. Будет интересно и взрослым, и детям. Все гости получат сувениры.

В музее Банка России можно будет увидеть большую коллекцию монет, банкнот и уникальных «финансовых» экспонатов. На мастер-классе эксперты раскроют тайны современных банкнот и научат определять их подлинность — с помощью техники и без нее. Гостей также ждет интересная лекция о цифровом рубле. А для тех, кто любит квизы, — игра «Финансовые гении».

Для участия в Дне открытых дверей обязательна онлайн-регистрация на сайте Банка России по ссылке. После выбора мероприятия гостям старше 14 лет потребуется указать данные российского паспорта и адрес электронной почты, на которую поступит билет. Для прохода в здание Банка России при себе необходимо иметь российский паспорт.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88. Справки по телефону: 8 (4872) 32-52-32.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:59 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииДень открытых дверей
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области авторитет сколотил организованную группу вымогателей
В Тульской области авторитет сколотил организованную группу вымогателей
28 сентября в Туле пройдет городской субботник
28 сентября в Туле пройдет городской субботник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.