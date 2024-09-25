28 сентября в День открытых дверей в Банке России тулякам расскажут про цифровой рубль

В программе — экскурсии, лекции, мастер-классы и квиз. Будет интересно и взрослым, и детям. Все гости получат сувениры.

В музее Банка России можно будет увидеть большую коллекцию монет, банкнот и уникальных «финансовых» экспонатов. На мастер-классе эксперты раскроют тайны современных банкнот и научат определять их подлинность — с помощью техники и без нее. Гостей также ждет интересная лекция о цифровом рубле. А для тех, кто любит квизы, — игра «Финансовые гении».

Для участия в Дне открытых дверей обязательна онлайн-регистрация на сайте Банка России по ссылке. После выбора мероприятия гостям старше 14 лет потребуется указать данные российского паспорта и адрес электронной почты, на которую поступит билет. Для прохода в здание Банка России при себе необходимо иметь российский паспорт.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Тула, ул. Советская, 88. Справки по телефону: 8 (4872) 32-52-32.