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Пьяный щекинец до смерти избил отца-инвалида: суд огласил приговор
Фото из архива Myslo

Пьяный щекинец до смерти избил отца-инвалида: суд огласил приговор

Отбывать срок изверг будет в колонии особого режима.

Щекинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Утро 23 апреля текущего года мужчина был пьян и поссорился со своими отцом-инвалидом. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между потерпевшим и супругой его сына.

Злоумышленник жестоко избил отца, передвигавшегося на инвалидной коляске: нанёс удары по голове, груди и животу. Старик умер на месте от закрытой тупой травмы груди, переломанных рёбер и разрыва лёгкого.

На суде изверг полностью признал вину. Приговор - 10 лет колонии особого режима.

 

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Фотограф:
вчера, в 22:30 +1
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Тульская областьЩекинский район

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