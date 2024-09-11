Пьяный щекинец до смерти избил отца-инвалида: суд огласил приговор

Щекинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Утро 23 апреля текущего года мужчина был пьян и поссорился со своими отцом-инвалидом. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между потерпевшим и супругой его сына.
Злоумышленник жестоко избил отца, передвигавшегося на инвалидной коляске: нанёс удары по голове, груди и животу. Старик умер на месте от закрытой тупой травмы груди, переломанных рёбер и разрыва лёгкого.
На суде изверг полностью признал вину. Приговор - 10 лет колонии особого режима.