В Тульской области уволят следователя УМВД, сфальсифицировавшего доказательства в смертном ДТП

Авария произошла еще в 2022 году в Тепло-Огаревском районе.

Оперативникам собственной безопасности УМВД по Тульской области поступила информация, что сотрудник следственного подразделения может быть причастен к противоправной деятельности при расследовании им уголовного дела по факту ДТП.

В ходе проверки выяснилось, что следователь внес заведомо ложные сведения в материалы дела, сфальсифицировав доказательства, в результате чего было приостановлено предварительное следствие. Виновник аварии был освобожден от уголовной ответственности.

— В настоящее время в УМВД России по Тульской области по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении следователя со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке — рассказали Myslo в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария случилась в сентябре 2022 года в Тепло-Огаревском районе. 61-летний водитель «Ауди А6», по предварительной информации, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся «Хендай Солярис» под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир «Ауди А6» — 49-летняя женщина, а также пассажир «Хендай Солярис» — 15-летний парень — госпитализированы. Водитель «Хендай Солярис» скончался на месте ДТП.