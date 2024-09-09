Эксперты ОМС напоминают об услугах, положенных беременным по полису обязательного медицинского страхования

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Беременность – очень волнительное время в жизни каждой женщины. Очень важна поддержка семьи и уверенность, что здоровье будущей мамы и малыша в надежных руках.

В России работает целый комплекс мер поддержки беременных женщин. Причем, многие медицинские услуги и обследования будущие мамочки могут получить бесплатно по полису ОМС.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования оказываются первичная медико-санитарная помощь. Это и профилактическую помощь, и скорая медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Кстати, беременная женщина имеет право наблюдаться в любой женской консультации, находящейся в любом городе или ином населенном пункте нашей страны, вне зависимости от ее постоянного места жительства и регистрации.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования беременным женщинам гарантируется:

— постановка на учет в женской консультации;

— периодические осмотры врачом-гинекологом;

— сдача анализов с различной частотой (в зависимости от течения беременности);

— осмотр будущей мамы узкими специалистами;

— УЗИ и КТГ- исследования и др.

— аудиологический скрининг;

— госпитализация с целью родоразрешения и последующая необходимая медицинская помощь роженице и новорожденному.

Эпидуральная анестезия также может быть выполнена бесплатно — но только при наличии медицинских показаний.

Также закреплено право роженицы взять на роды кого-то из близких. Это может быть папа ребенка, мама беременной, сестра и т. д.

С января 2024 года в базовую программу обязательного медицинского страхования входит проведение консультирования медицинским психологом — по направлению лечащего врача по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием и (или) состоянием, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе женщинам в период беременности, родов и послеродовой период.

ЕСЛИ НУЖНА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ

Чаще всего беременные женщины обращаются в СМО за содействием в обеспечении полисом ОМС. В медицинские организации за осуществлением права на выбор или замену медицинской организации — то есть по вопросам прикрепления к женской консультации.

Иногда у беременных возникает необходимость в высокотехнологичной медицинской помощи. И ее тоже можно получить по полису ОМС. Будущая мама имеет право на бесплатное получение медицинской помощи при беременности, родах, послеродовом периоде и абортах, а также при врожденных аномалиях (пороках развития) и отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

Высокотехнологичная медицинская помощь будущим мамам и детям предусмотрена по профилям медицинской помощи «акушерство и гинекология», «неонатология», «детская хирургия в период новорожденности» и «педиатрия».

Сюда включены случаи, например, с внутрижелудочковым кровоизлиянием, церебральной ишемией 2-3 степени, родовой травмой, сепсисом новорожденных, врожденной пневмонией, синдромом дыхательных расстройств в рамках профиля «неонатология» или модели пациентов с цистоцеле, реконструктивные операции у пациенток репродуктивного возраста.

УЗНАТЬ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ

С этого года, объявленного Годом семьи, граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Есть несколько этапов диспансеризации.

У женщин первый этап — это прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом; пальпация молочных желез; осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование; микроскопическое исследование влагалищных мазков; цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала; у женщин в возрасте 18 — 29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции.

У мужчин — осмотр врачом-урологом. При его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа, если нужны дополнительные обследования, уточнение диагноза.

Для женщин в возрасте 30-49 лет — это проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции; ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла; ультразвуковое исследование молочных желез; повторный прием врачом акушером-гинекологом.

У мужчин второй этап включает спермограмму; микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции; ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки; повторный прием врачом-урологом.

Медицинские госучреждения на своих сайтах должны рассказывать о возможности пройти исследования репродуктивного здоровья.

Диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, а также факторов риска их развития.

Организации для этих целей формируют и специальные выездные медицинские бригады. И жителей отдаленных районов о приезде такой бригады информируют обязательно — за несколько дней. Страховые медицинские организации проводят мониторинг посещения гражданами указанных осмотров с передачей его результатов территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

ЗАСТРАХОВАТЬ МАЛЫША И ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

В России полис ОМС гарантирует бесплатную качественную медицинскую помощь будущей матери и ребенку.

Правилами обязательного медицинского страхования предусмотрено информационное сопровождение застрахованного лица. Общение с помощью контакт-центра «Горячей линии» — один из каналов связи. В каждом территориальном фонде ОМС работают «Горячие линии» и контакт-центры. Если есть вопросы, рекомендуем обращаться к страховому представителю страховой медицинской организации, в которой застрахована будущая мама, и в территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи.

Что касается медицинского страхования новорождённых. Правилам ОМС установлен порядок подачи заявления. Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения — не позднее истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения — осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители.

По истечении тридцати дней со дня регистрации рождения ребенка обязательное медицинское страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим законным представителем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21 061 процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на сумму 2 464 971 тысяч рублей проведены за 1 квартал 2024 года за счет средств обязательного медицинского страхования.

2 380 процедур ЭКО на сумму 309 777 087 тысяч рублей проведены федеральными медицинскими организациями за январь–март 2024 года.

Материал предоставлен АСП ООО «Капитал МС» -

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