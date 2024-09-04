Мошенница с сайта знакомств убедила туляка заплатить за билеты на концерт 122 тысячи рублей

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В Узловой 22-летний мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая предложила вместе сходить на концерт популярного исполнителя. Доверчивый мужчина согласился и попытался купить билеты по ссылке, которую ему скинула новая знакомая.

Парень не сразу понял, что попал на уловку мошенников.

— Неоднократно пытаясь оплатить билеты, он несколько раз ввел реквизиты своей банковской карты. В результате с его банковского счета списали около 122 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Стражи правопорядка устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий.