В Туле водитель поставил себя выше администрации и ГАИ

Автомобилист регулярно паркуется на газоне в историческом центре города и, похоже, никакого наказания не боится. Даже эвакуатора.

Недавно в нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» мы опубликовали фото, которые прислал читатель. На снимках были два авто — Volvo V90 и Changan UNI–V, припаркованные на газоне на ул. Советской напротив ресторана «Респект». По словам автора фото, эти нарушения там совершаются регулярно.

После публикации выяснилось, что автомобиль Changan UNI–V с государственными регистрационными знаками О376ОК71Rus был неоднократно замечен припаркованным на газоне по этому адресу.

Например, этот снимок сделан 27 августа, в 21.15:

А это видео — вечером 29 августа:

На всех кадрах автомобиль припаркован на одном и том же месте, на газоне, прямо под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Но видимо, водителя это совершенно не напрягает. В комментариях пользователи предположили, что у автомобилиста либо есть «хорошие знакомые», либо сумма штрафа для него не существенна и он как нарушал, так и будет нарушать.

Напомним, именно с регулярных нарушений ПДД начиналась история со скандально прославившимся водителем Range Rover Сергеем Никитиным. В итоге он «осмелел» настолько, что устроил два ДТП на автозаправке и, по словам потерпевших, угрожал им пистолетом. В конце-концов, правоохранительные органы наконец-то взялись за «неприкасаемого», и с учетом позиции гособвинителя суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Похоже, в Туле появился новый претендент на звание «заслуженного нарушителя ПДД», который никого не боится — ни администрацию, ни Госавтоинспекцию.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.