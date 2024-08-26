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  4. Туляков предупреждают о мошенничестве под предлогом списания денег «на нужды СВО» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Туляков предупреждают о мошенничестве под предлогом списания денег «на нужды СВО»

Туляков предупреждают о мошенничестве под предлогом списания денег «на нужды СВО»

Переходите по ссылке и лишаетесь всех накоплений.

Схема довольно проста: человеку приходит сообщение от любого крупного банка, в котором говорится, что с его счёта ежемесячно будет списываться определенная сумма «на нужды СВО». В сообщении указывается, что если человек с этим не согласен, он может перейти по прикрепленной ссылке и отказаться от взноса.

После перехода по ссылке потенциальная жертва оказывается на поддельном сайте, где необходимо ввести учетные данные от входа в личный кабинет банка. Человек вводит данные, которые отправляются злоумышленникам. 

Будьте внимательны — предупредите родных и близких!

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