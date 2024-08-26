В Туле за неделю 17 водителей оштрафовали за парковку на газонах

Теперь им грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

В Туле инспекторы управления по административно-техническому надзору продолжают проводить рейды по парковкам на озелененных территориях. За минувшую неделю специалисты выписали 17 протоколов.

Водителям напоминают, что по закону об административных правонарушениях в Тульской области парковка на озелененной территории и детских площадках запрещена. Автолюбителям, совершившим правонарушение, грозит штраф в размере 2000 рублей.

В нашу рубрику «Накажи автохама» накануне, 25 августа, прислали снимок, сделанный в районе поворота с ул. Коминтерна на ул. Советскую в Туле. На фото видно автомобиль Opel, который припаркован на газоне напротив дома № 4 по ул. Советской. Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные видео и фото автохамов.

