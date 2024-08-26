  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле за неделю 17 водителей оштрафовали за парковку на газонах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле за неделю 17 водителей оштрафовали за парковку на газонах

В Туле за неделю 17 водителей оштрафовали за парковку на газонах

Теперь им грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

В Туле инспекторы управления по административно-техническому надзору продолжают проводить рейды по парковкам на озелененных территориях. За минувшую неделю специалисты выписали 17 протоколов. 

Водителям напоминают, что по закону об административных правонарушениях в Тульской области парковка на озелененной территории и детских площадках запрещена. Автолюбителям, совершившим правонарушение, грозит штраф в размере 2000 рублей.

В нашу рубрику «Накажи автохама» накануне, 25 августа, прислали снимок, сделанный в районе поворота с ул. Коминтерна на ул. Советскую в Туле. На фото видно автомобиль Opel, который припаркован на газоне напротив дома № 4 по ул. Советской. Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные видео и фото автохамов.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:31 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
парковканакажи автохамаштрафы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков предупреждают о мошенничестве под предлогом списания денег «на нужды СВО»
Туляков предупреждают о мошенничестве под предлогом списания денег «на нужды СВО»
В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах
В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.