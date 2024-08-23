Начался суд над матерью, которая бросила грудничка в коляске на Северной Мызе

В деле оказались замешаны наркотики и иллюзорные медведи.

По словам 25-летней подсудимой, в тот вечер она находилась в состоянии наркотического опьянения и ей привиделись медведи. Испугавшись, она спрятала ребенка и убежала. Свою вину молодая женщина признала и уверяет, что уже встала на путь исправления.

Тулячке инкриминируют «Оставление в опасности» — ст. 125 УК РФ. Максимальное наказание по ней — 1 год лишения свободы.

На первом судебном заседании допросили брата подсудимой, который охарактеризовал ее как «творческого человека», употребляющего марихуану.

Напомним: 16 июня на парковке в ЖК «Северная Мыза» нашли коляску с плачущим младенцем. Происшествие попало на видео. Прибывшие полицейские быстро установили и обнаружили мать ребенка: 25-летняя тулячка спала в своей квартире.

Очевидцы отметили неадекватное поведение женщины, после чего у нее взяли образцы для проведения химико-токсикологического исследования.

Из-за переохлаждения у четырехмесячного малыша развился бронхит — ребенок чуть не умер.