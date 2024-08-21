Волонтёры ищут родственников майора РККА Павла Смирнова, погибшего при обороне Тулы

Фото: vk.com/iskateltula

Связаться с потомками офицера необходимо для уточнения места его захоронения.

На Всехсвятском кладбище находится могила майора Павла Семеновича Смирнова, 1906 года рождения, погибшего в боях при обороне Тулы 9 декабря 1941 года.

В донесении о безвозвратных потерях указан адрес жены Цветковой Елены Васильевны – Тверская обл., Оленинский р-н, д. Остроухи. На надгробной плите сохранилась надпись от имени жены и сына.

Судя по всему, памятник был установлен в период с 1960 1980 год. Но помимо этого захоронения Павел Смирнов числится захороненным еще в двух братских могилах на территории Тулы. Для уточнения достоверного места захоронения волонтёры поискового центра «Искатель» разыскивают родственников майора.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с Раисой Николаевной Очневой по телефону: +7(953)195-90-53.