На пожаре в д. Дворяниново пострадал пенсионер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Заокском районе сотрудники тульского ГУ МЧС России ликвидировали пожар. Благодаря грамотным действиям пожарные потушили пламя и не дали ему перекинуться на соседние дома. Правда, без повреждений не обошлось: в одном из них оплавилась стена, а в другом пострадали окна. К сожалению, дом, в котором произошло возгорание, сгорел полностью.

Пострадал мужчина 1940 года рождения – с ожогами тела 2 степени и с отравлением продуктами горения его доставили в больницу. С огнём боролись 17 спасателей, было задействовано 5 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить дознавателям

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: