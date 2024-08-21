На пожаре в д. Дворяниново пострадал пенсионер

В Заокском районе сотрудники тульского ГУ МЧС России ликвидировали пожар. Благодаря грамотным действиям пожарные потушили пламя и не дали ему перекинуться на соседние дома. Правда, без повреждений не обошлось: в одном из них оплавилась стена, а в другом пострадали окна. К сожалению, дом, в котором произошло возгорание, сгорел полностью.
Пострадал мужчина 1940 года рождения – с ожогами тела 2 степени и с отравлением продуктами горения его доставили в больницу. С огнём боролись 17 спасателей, было задействовано 5 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить дознавателям
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра,
- не перегружайте электросеть,
- следите за исправностью и состоянием электроприборов,
- держите дома огнетушитель, установите пожарный извещатель – они увеличат шансы на спасение.