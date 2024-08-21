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На пожаре в д. Дворяниново пострадал пенсионер
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в д. Дворяниново пострадал пенсионер

Возгорание произошло утром 21 августа. Дом сгорел полностью.

В Заокском районе сотрудники тульского ГУ МЧС России ликвидировали пожар. Благодаря грамотным действиям пожарные потушили пламя и не дали ему перекинуться на соседние дома. Правда, без повреждений не обошлось: в одном из них оплавилась стена, а в другом пострадали окна. К сожалению, дом, в котором произошло возгорание, сгорел полностью.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/49/19/60f5-783b-490f-b028-b969f7043584/5cec172a-bc8e-48bc-87db-04e4f875c886.jpg

Пострадал мужчина 1940 года рождения – с ожогами тела 2 степени и с отравлением продуктами горения его доставили в больницу. С огнём боролись 17 спасателей, было задействовано 5 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить дознавателям

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

  • не оставляйте включенные электроприборы без присмотра,
  • не перегружайте электросеть,
  • следите за исправностью и состоянием электроприборов,
  • держите дома огнетушитель, установите пожарный извещатель – они увеличат шансы на спасение.

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пожарвозгораниепострадал на пожареГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская областьЗаокский район
 

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