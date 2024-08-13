Пенсионерка после разговора в WhatsApp лишилась иномарки и 5 млн рублей. И едва не продала квартиру

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В Туле 70-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов. Женщине позвонил неизвестный в мессенджере WhatsApp и представился сотрудником службы поддержки портала «Госуслуги». Он заявил собеседнице, что кто-то оформил от ее имени платежное поручение о переводе денег со счетов в банке третьему лицу. Нужно срочно спасать свои сбережения, чтобы злоумышленники не перевели их в биткоины.

Звонивший прислал жертве фото этого поручения. Затем с пенсионеркой связался якобы начальник отдела кибербезопасности ФСБ России и сообщил о необходимости перевода ее денежных средств на «безопасный счет».

— Следуя указаниям, женщина сняла со своих счетов в банке 3,5 млн рублей и отправила их через банкомат на счета, указанные злоумышленником.

Далее тот же мужчина сообщил потерпевшей, что принадлежащий ей автомобиль находится под залогом в банке, так как преступники подали от ее имени заявку на кредит. Для аннулирования кредитного договора необходимо продать машину, а денежные средства снова перевести на «безопасный счет», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Доверчивая пенсионерка продала иномарку и перевела 1,6 млн рублей по указанным реквизитам.

Чуть позже ситуация повторилась уже в отношении принадлежащей тулячке квартиры, которая якобы тоже оказалась в залоге по кредитному договору. Однако осуществить сделку по продаже недвижимости не позволили сотрудники риелторского агентства: заподозрив при личном общении, что пенсионерка действует не по своей воле, они сообщили об этом в полицию.

По обращению женщины в правоохранительные органы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Полиция призывает туляков быть бдительными. Как не попасться на удочку аферистов, читайте в нашей специальной статье по ссылке.