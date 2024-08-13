Как продвигается ремонт здания ДКЖ в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках рабочего объезда Тулы врио губернатора Дмитрий Миляев проконтролировал ход ремонта здания бывшего ДКЖ, где разместится областной центр молодежи.

Здание долгое время требовало ремонта. Последняя комплексная реконструкция проводилась в нем в 1955 году, а само здание построено в 1934-м. В конце 2022 года было заключено два контракта: на капитальный ремонт здания и на технологию сценического комплекса.

Работы выполнены на 80%. Отремонтировано и утеплено чердачное перекрытие, заменены окна и участок наружной тепловой сети. Выполнены работы по укреплению и гидроизоляции фундамента. Установлена новая подстанция.

Внутри здания строители полностью меняют все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности.

Подрядчик уже отремонтировал межэтажные перекрытия, потолки, заменил ветхие деревянные перегородки, отштукатурил внутренние помещения. Также он приступил к чистовой отделке внутренних помещений. Ведется ремонт концертного зала вместимостью до 800 человек, потолок полностью восстановлен в первозданном виде, включая лепной декор.

Срок окончания — 23 декабря 2024 года.

До конца сентября планируется благоустроить территорию, отремонтировать входные группы, пожарный резервуар и систему пожаротушения сцены.

В здании появится три больших мультимедийных зала для форумов, конференций, панельных дискуссий. Колонный зал станет пространством для галерей.

Также в здании ДКЖ будут работать: арт-резиденция ДКЖ с коворкингом и арт-кафе; большой и малый балетные классы; ресурсный центр по развитию добровольчества; штаб «Движения первых»; областной проектный офис; областной медиацентр; центр психологической помощи и кабинет индивидуальных консультаций и др.

Дмитрий Миляев отметил, что это один из самых масштабных объектов капитального ремонта за последнее время.

— Это долгожданный молодежью Тульской области большой объект. Его площадь — более шести тысяч квадратных метров. Отремонтированное здание областного центра молодежи объединит молодежные направления и инициативы в одном месте, станет точкой притяжения и ресурсной базой для наших ребят, — сказал Дмитрий Миляев.

Он поручил завершить благоустройство прилегающей к зданию территории до наступления плохой погоды.