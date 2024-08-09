В Туле житель табора устроил драку и укусил полицейского за мизинец: суд огласил приговор

В Туле 41-летний Борис М. признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что вечером 9 мая обвиняемый, управляющий автомобилем «Лада», проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Полицейские бросились в погоню за нарушителем и догнали его на улице Стрекаловской в поселке Косая Гора.

При попытке задержания мужчина оказал отчаянное сопротивление, пользуясь поддержкой знакомых и друзей. В ходе потасовки Михай оторвал одному из инспекторов ДПС шеврон, а второго укусил за мизинец. Утихомирить нарушителя удалось только после того, как на место происшествия прибыли еще 3 экипажа ДПС.

В своих показания Михай заявил, что все случившееся — всего лишь недоразумение. Мол, он просто не заметил сигнала сотрудника, так как спешил домой за документами и одеждой для ребенка знакомой, которого парой часов ранее отвез в больницу на улице Мира. А отбивался от стражей порядка из-за того, что был перевозбужден.

Кроме этого, мужчина отрицал, что находился в состоянии опьянения, а отказался от медосвидетельствования потому что разнервничался и почувствовал себя плохо.

При этом вину по предъявленным преступлениям Михай признал в полном объеме и попросил не наказывать его строго, ограничившись разумным штрафом. Сторона обвинения, в свою очередь, запросила для мужчины наказание в виде штрафа в 400 000 рублей и лишением прав на 3 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

