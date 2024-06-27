В Туле осудят жителя Косогорского табора, устроившего драку с инспекторами ДПС

Прокуратура Привокзального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Тулы. Его обвиняют сразу по двум статьям УК: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело направили для рассмотрения в Привокзальный суд Тулы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, речь идет о жителе табора на Косой Горе, за которым 9 мая сотрудники ДПС устроили погоню. Догнать водителя удалось в районе проживания табора на Косой Горе. Но просто так нарушитель не хотел сдаваться, на помощь ему подоспели соседи, и началась потасовка.

Мужчины из табора вели себя достаточно агрессивно. Полицейским в какой-то момент даже пришлось предупредить их, что будут стрелять, в случае если те продолжат мешать исполнению законных действий.