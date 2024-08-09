«Он бил, а я терпела»: в Туле женщину признали виновной в убийстве сожителя

Привокзальный районный суд огласил приговор в отношении 32-летней Анастасии Х., обвиняемой в убийстве.

По данным стороны обвинения, 11 февраля в доме 112 по пр. Ленина, женщина, переехавшая в Тулу несколько лет назад из Казани, поссорилась с сожителем и трижды ударила его ножом. От полученных ранений 32-летний уроженец республики Беларусь Павел В. скончался на месте происшествия.

По информации Myslo, Павел и Анастасия познакомились в соцсетях. Их роман бурно развивался, и уже в сентябре 2022 года парочка приняла решение съехаться. Несмотря на то, что бывший спецназовец, трудившийся в Туле фасадчиком на различных строительных объектах, периодически поколачивал Анастасию, женщина раз за разом прощала его и даже познакомила с родителями.

Из показаний матери Анастасии Х.:

— В 2022 году Павел возил Настю и её дочку на родину знакомиться со своими родителями, так что намерения у него были самые серьезные, как казалось.

В 2023 году Настя с Пашей приехали в Казань встречать Новый год. Нам он показался неплохим парнем, но излишне вспыльчивым, что ли. Они провели у нас две недели. Сначала он был ничего такой, а потом резко стал агрессивным. Я их посадила вместе на кухне, провела беседу. Мол, если вы собираетесь быть вместе, то оставьте скандалы, живите мирно. Вроде бы, они мне покивали головой и на этом ругань закончилась.

По словам самой Анастасии, за два года она дважды обращалась за помощью в полицию — из-за избиений. В одном случае материалов даже хватало для возбуждения уголовного дело по статье «Побои», но она забрала заявление. И опять сошлась с Павлом.

— Паша мог прийти в состояние агрессии просто из ничего. Тогда он крушил квартиру, а меня швырял в стенку — это было его любимое развлечение. После ссор уходил к своим друзьям, а потом снова мирился. Он бил, а я терпела. В ноябре 2023 года эта ситуация повторилась вновь — он напал на меня при дочери. Тогда я отвезла ребенка родителям в Казань, а сама вернулась в Тулу, так как работаю мастером маникюра, у меня запись на несколько месяцев вперед. Я решила доработать до Нового года, а потом переехать к маме с папой. Но Паша снова выпросил последний шанс. И я осталась в Туле.

Согласно материалам уголовного дела, 10 февраля парочка отправилась в клуб. После алкогольных возлияний, Павел и Анастасия снова поссорились — мужчина ушел ночевать к друзьям. Вернулся домой на следующий день, но женщина не пустила его в квартиру.

— Так как я не курю дома, я вышла сделать это на лестничной клетке у окошка, полагая, что Паша уже ушел. А он поджидал снаружи, влетел в квартиру и сразу же накинулся на меня с кулаками. В 16.21 я вызвала полицию, это успокоило его на какое-то время. Он даже принялся снимать на телефон, как собирает вещи, отпуская едкие комментарии в мой адрес. А потом прекратил запись и набросился на меня. Защищаясь, я расцарапала ему лицо, он пнул меня ногой в спину и я упала на кафель в санузле.

Там под руку попался нож. Я боялась за свою жизнь, поэтому развернулась и не глядя нанесла удар. А когда поняла, что случилось, позвонила в скорую.

По словам женщины, она пыталась остановить кровотечение, но к приезду медиков Павел уже был мертв. В этот же день Анастасия оформила явку с повинной, настаивая, что в её действиях не было умысла.

Тем не менее, в суд дело было направлено именно по статье «Умышленное убийство». Прокуратура просила назначить обвиняемой наказание в виде 10 лет колонии. Кроме этого, сторона обвинения поддержала гражданский иск о возмещении материального вреда потерпевшей в размере 900 000 рублей.

8 августа приговором суда Анастасии Х. было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Кроме этого, она выплатит компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей и возместит траты на похороны Павла.