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Жители деревни Морозовка: «Сколько можно отключать нам свет и воду?!»

Жители деревни Морозовка: «Сколько можно отключать нам свет и воду?!»

Перебои с электроэнергией и, соответственно, с подачей воды случаются в деревне постоянно.

Жители деревни Морозовка жалуются на постоянные отключения света и воды. Они утверждают, что из-за систематических перебоев стало очень сложно вести домашний быт, а в местных магазинах даже перестали работать холодильники с продуктами: 

— По полдня и полночи нет воды, света. Так уже долго продолжается: то у них авария какая-то, то оборудование меняют. А сейчас уже холодильники в магазинах размораживаются. В городе-то такое невозможно! А у нас — в деревне — можно всё...

Есть ли среди наших читателей жители Морозовки? Расскажите в комментариях, как обстоят дела со светом у вас. В каких ещё деревнях и посёлках систематически отключают свет и воду?

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Место
деревня МорозовкаТула
 

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