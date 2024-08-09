Жители деревни Морозовка: «Сколько можно отключать нам свет и воду?!»

Жители деревни Морозовка жалуются на постоянные отключения света и воды. Они утверждают, что из-за систематических перебоев стало очень сложно вести домашний быт, а в местных магазинах даже перестали работать холодильники с продуктами:

— По полдня и полночи нет воды, света. Так уже долго продолжается: то у них авария какая-то, то оборудование меняют. А сейчас уже холодильники в магазинах размораживаются. В городе-то такое невозможно! А у нас — в деревне — можно всё...

Есть ли среди наших читателей жители Морозовки? Расскажите в комментариях, как обстоят дела со светом у вас. В каких ещё деревнях и посёлках систематически отключают свет и воду?