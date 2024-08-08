В Туле сотрудники ГИБДД поймали пьяного иностранца за рулем ВАЗа

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Сотрудник тульской Госавтоинспекции задержал пьяного иностранца, управлявшего легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 3 августа на Восточном обводе Тулы.

Старший инспектор Николай Турков ехал на своем автомобиле в нерабочее время и заметил, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ведет себя неадекватно: совершает резкие маневры и создает аварийные ситуации. Поравнявшись с ним в потоке, автоинспектор сделал водителю замечание.

— У молодого человека, находящегося за рулем, были признаки опьянения, а на пассажирском сиденье лежали пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Чтобы пресечь угрозу жизни и здоровью граждан, автоинспектор потребовал лихача немедленно остановиться. Данная информация была передана в дежурную часть — на место оперативно прибыл экипаж ДПС, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Нарушителем оказался 22-летний иностранный гражданин, незаконно находящийся в России. У него было установлено алкогольное опьянение (0,959 мг/л).

Лихача доставили в отдел полиции, а его автомобиль отправили на спецстоянку. В отношении молодого человека составили административные материалы сразу по четырем статьям.