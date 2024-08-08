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В Туле сотрудники ГИБДД поймали пьяного иностранца за рулем ВАЗа
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД поймали пьяного иностранца за рулем ВАЗа

Водитель совершал резкие маневры и создавал аварийные ситуации на дороге.

Сотрудник тульской Госавтоинспекции задержал пьяного иностранца, управлявшего легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 3 августа на Восточном обводе Тулы. 

Старший инспектор Николай Турков ехал на своем автомобиле в нерабочее время и заметил, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ведет себя неадекватно: совершает резкие маневры и создает аварийные ситуации. Поравнявшись с ним в потоке, автоинспектор сделал водителю замечание. 

— У молодого человека, находящегося за рулем, были признаки опьянения, а на пассажирском сиденье лежали пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Чтобы пресечь угрозу жизни и здоровью граждан, автоинспектор потребовал лихача немедленно остановиться. Данная информация была передана в дежурную часть — на место оперативно прибыл экипаж ДПС, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

Нарушителем оказался 22-летний иностранный гражданин, незаконно находящийся в России. У него было установлено алкогольное опьянение (0,959 мг/л).

Лихача доставили в отдел полиции, а его автомобиль отправили на спецстоянку. В отношении молодого человека составили административные материалы сразу по четырем статьям. 

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Автор:
сегодня, в 12:46 +2
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