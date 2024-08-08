Куда тулякам пожаловаться на подтопления улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Накануне в Туле прошел сильный ливень, некоторые улицы в городе ушли под воду. Как сообщили в городской администрации, 7 августа бригады рабочих прочистили от мусора дождеприемные решетки системы ливневой канализации на ул. Оборонной, ул. Колетвинова, Красноармейском пр., ул. Фрунзе, ул. Ф. Энгельса, ул. Луначарского, ул. Демонстрации, ул. Тимирязева, ул. Галкина, в подземном переходе по ул. Каминского и др.

Сегодня работы проводят на ул. Советской, ул. Тульского Рабочего Полка, ул. Ложевой, ул. Серебровской, ул. Тимирязева, ул. Дм. Ульянова, Красноармейском пр., ул. Степанова.

Задействовано 4 бригады рабочих, 1 каналопромывочная машина и 2 мотопомпы.

Сообщить о локальных подтоплениях туляки могут в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).