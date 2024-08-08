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В тульском ТЦ «Утюг» оперативники накрыли крупный мошеннический call-центр
Фото из архива Myslo.

В тульском ТЦ «Утюг» оперативники накрыли крупный мошеннический call-центр

В криминальную схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с сотрудниками полиции Западного административного округа столицы, а также Курской, Орловской и Тульской областей пресекли деятельность межрегиональной организованной группы кибермошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленники осуществляли мошеннические действия в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей под предлогом проведения тендеров и прохождения обязательной сертификации. 

Посредством переписки по электронной почте они связывались с представителями коммерческих организаций и предлагали принять участие в закрытом отборе на выполнение работ, оказания услуг либо поставку продукции. Например, речь могла идти об обеспечении питанием работников крупной компании, размещении их в гостиницах или хостелах, покупке подарков и цветов для корпоративных мероприятий.

Основным условием для победы в конкурсах являлось приобретение сертификатов о внесении в реестры систем добровольной сертификации, заранее разработанных участниками группы. После того как потерпевшие оплачивали навязанные им услуги, аферисты переставали выходить на связь. Договорные обязательства не исполнялись. 

Для конспирации рассылка писем осуществлялась с электронных почтовых ящиков, привязанных к доменным именам, созвучным наименованиям организаций, от которых они якобы действовали. При этом сообщники использовали VPN-сервисы, регулярно меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также адреса расположения кол-центров. 

Следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. 

Проведены обыски в помещениях пяти кол-центров, а также по адресам проживания организаторов криминальной схемы в Московском регионе, а также в Курской, Орловской и Тульской областях.

По информации Myslo, в Туле call-центр располагался в ТЦ «Утюг».

Изъяты банковские и сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значения.

Задержаны 11 предполагаемых организаторов. Двое из них заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, еще двоим запрещены определенные действия, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

В криминальную схему были вовлечены близкие родственники, знакомые и друзья организаторов. Всего в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства были доставлены свыше 50 человек. 

Как сообщает Ирина Волк, группировка действовала с 2019 года. Ежемесячно соучастники реализовывали не менее 300 сертификатов заранее разработанных ими систем сертификации на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.

Проверяется информация о причастности фигурантов к не менее 500 эпизодам аналогичной противоправной деятельности.

Предварительное расследование продолжается.

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