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Глава СК России взял на контроль случай с ранением ребенка на детской горке
фото: Тула Жесть

Глава СК России взял на контроль случай с ранением ребенка на детской горке

Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин контролирует информацию о травмировании ребенка на детской площадке в Туле.

Напомним, в августе ребенок порезал руку на детской горке, расположенной во дворе дома № 4 на улице Кауля. Ребенку потребовалась медицинская помощь. 

Ход процессуальной проверки взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.


 

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Автор:
сегодня, в 13:50 0
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