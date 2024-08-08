Глава СК России взял на контроль случай с ранением ребенка на детской горке

фото: Тула Жесть

Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин контролирует информацию о травмировании ребенка на детской площадке в Туле.

Напомним, в августе ребенок порезал руку на детской горке, расположенной во дворе дома № 4 на улице Кауля. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Ход процессуальной проверки взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.



