В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ

Фото пресс-службы СУ СК по Тульской области.

Мужчина дотронулся до комбайна, который соприкасался с линией электропередачи.

В Плавском районе 25 июля рабочего насмерть ударило током во время полевых работ. Инцидент произошел в поселке Новоселки. Местный житель дотронулся до комбайна, который соприкасался с высоковольтной линией электропередачи.

— В результате этого мужчина был поражен электрическим током. От полученной электротравмы он скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе региональном следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего.