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В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ
Фото пресс-службы СУ СК по Тульской области.

В Плавске комбайнер скончался от удара током во время полевых работ

Мужчина дотронулся до комбайна, который соприкасался с линией электропередачи.

В Плавском районе 25 июля рабочего насмерть ударило током во время полевых работ. Инцидент произошел в поселке Новоселки. Местный житель дотронулся до комбайна, который соприкасался с высоковольтной линией электропередачи.

— В результате этого мужчина был поражен электрическим током. От полученной электротравмы он скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе региональном следственном комитете. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. 

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Автор:
сегодня, в 11:04 0
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